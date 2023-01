Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 56-jähriger Mann aus medizinischer Einrichtung in Plau am See verschwunden - Polizei bittet um Mithilfe

Plau am See (ots)

Seit Sonntagnachmittag fahndet die Polizei nach einem 56-jährigen Mann aus Plau am See. Der Vermisste verschwand aus einer medizinischen Einrichtung der Stadt. Ersten Ermittlungen zu Folge hat der 56-Jährige die Klinik bereits am Samstagnachmittag verlassen und ist zu Fuß unterwegs. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und befindet sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Polizeiliche Maßnahmen, die am Montag fortgesetzt werden, führten bislang nicht zur Feststellung des Vermissten. Aus diesem Grund wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Ein Foto sowie die Personenbeschreibung des Vermissten sind unter folgendem Link zu finden:https://fcld.ly/vpplau

Hinweise zum Vermissten nimmt die Polizei in Plau am See (Tel. 038735/8370) und die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock unter der Notrufnummer 110 entgegen.

