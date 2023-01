Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Täter verursachen mit gestohlenem PKW einen Verkehrsunfall

Parchim (ots)

Am Freitagmorgen haben bislang unbekannte Täter einen PKW Ford in Dorf Poltnitz bei Parchim gestohlen. Anschließend flüchteten die Täter über die BAB 24 in Richtung Berlin und verursachten abseits der Autobahn in Brandenburg einen Verkehrsunfall, bevor sie dann ihre Flucht zu Fuß fortsetzten. Ersten Erkenntnissen zu Folge stand das unverschlossene Auto zum Zeitpunkt des Diebstahls vor einem Privatgrundstück. Der Fahrzeugschlüssel soll sich im Auto befunden haben. Im Zuge der Fahndung stellte die Polizei das gestohlene Auto auf der BAB 24 in Brandenburg fest. Die Täter flüchteten vor der Polizei, verließen dabei die Autobahn und verursachten abseits der Autobahn einen Verkehrsunfall mit einem anderen PKW. Nach dem Unfall flüchteten die Täter zu Fuß, nach ihnen wird derzeit gefahndet. Der gestohlene Ford Focus wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt.

Vermutlich steht der Diebstahl in Dorf Poltnitz im Zusammenhang mit einem in Schleswig-Holstein entwendeten PKW Audi. Das SUV war kurz vor dem Diebstahl des Ford auf der BAB 24 bei Parchim festgestellt worden. Es stand unbeleuchtet und unverschlossen auf dem Standstreifen. Vermutlich hatten es die Diebe nach einer Panne auf der Autobahn zurückgelassen. Auf Grund der örtlichen und zeitlichen Nähe zwischen dem abgestellten SUV auf der Autobahn und dem gestohlenem PKW in Dorf Poltnitz ist zu vermuten, dass die Audi-Diebe den Ford ebenfalls gestohlen haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell