Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Am 16.08.2022 gegen 14:30 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Mazda die Landstraße aus Magdala kommend in Richtung Kranichfeld. Etwa 300 Meter vor der Ortseingang Niedersynderstedt kam ihm plötzlich ein Pkw im Gegenverkehr zu weit auf seiner Fahrspur entgegen und es kam zur Kollision. Der Verursacher setzte seine Fahrt ohne anzu- halten fort. Der Geschädigte konnte nur sagen, dass es sich um einen hellen Pkw handelte. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

