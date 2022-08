Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beutezug misslungen

Jena (ots)

Einen flüchtenden Ladendieb meldete am Montagabend ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Max-Steenbeck-Straße. Der unbekannte Mann entnahm aus dem Warenträger diverse alkoholische Getränke und verstaute sie in seinem mitgeführten Umhängebeutel. Anschließend verließ der Mann das Geschäft, legte seine Beute vor dem Laden ab und ging erneut auf Beutesuche. Diesmal nahm er verschiedene Tabakwaren ins Visier. Beim erneuten Verlassen des Supermarktes wurde der Langfinger durch eine Mitarbeiterin angesprochen. Urplötzlich stieß er die Zeugin bei Seite und ergriff die Flucht, aber ohne Beute. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. Eine sofortige Nahbereichsfahndung durch die alarmierten Polizeikräfte führte nicht zum Ergreifen des Täters. Aber zumindest seine Beute im Wert von über 160 Euro konnte an den Supermarkt zurückgegeben werden.

