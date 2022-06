Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.06.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Aus Kundencentrum verwiesen und Polizei angegriffen

Einen Polizisten griff ein 28-Jähriger am Mittwochabend in Heilbronn an. Der Mann war gegen 18 Uhr von dem Sicherheitsdienst eines Gebäudes am Berliner Platz des Hauses verwiesen worden, nachdem er dort Personen belästigt haben soll. Vor dem Gebäude wurde der 28-Jährige von dem Sicherheitspersonal bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegenüber den Polizisten war der Mann aggressiv und griff diese an, indem er einen Beamten trat. Hierbei wurde dieser leicht verletzt. Außerdem beleidigte und bedrohte der Mann die eingesetzten Polizisten. Er wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle verbringen.

Brackenheim: Auffahrunfall - 89-Jähriger ohne Führerschein

Ohne Führerschein war ein 89-Jähriger am Mittwochabend in Brackenheim unterwegs und an einem Auffahrunfall beteiligt. Der Mann war gegen 20.30 Uhr mit seinem Daimler auf der Goethestraße in Richtung Dürrenzimmern unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Senior mit seiner B-Klasse einem vorausfahrenden BMW eines 48-Jährigen auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Der 89-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Neckarsulm: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Leicht verletzt wurden zwei Autofahrerinnen bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Neckarsulm. Gegen 15.30 Uhr befuhr eine 67-Jährige die Rötelstraße mit ihrem Dacia Sandero aus Richtung der Schönbeinstraße kommend. Eine 58-Jährige fuhr mit ihrem Hyundai von einem Parkplatz neben der Fahrbahn an und wendete ihr Fahrzeug. Der Dacia kollidierte mit dem Hyundai auf der Rötelstraße. Beide Frauen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die 67-Jährige wird zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wüstenrot: Kollision beim Überholen - 13.000 Euro Sachschaden

Vermutlich übersehen hat ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer einen VW auf der Bundesstraße 39 bei Wüstenrot am Mittwochvormittag. Gegen 10.15 Uhr wollte der Mann einen vor ihm Richtung Weihenbronn fahrenden Laster überholen. Beim Ausscheren kollidierte er mit einem bereits überholenden und von hinten heranfahrenden VW eines 39-Jährigen. Durch die Kollision geriet der Mercedes ins Schleudern und stieß gegen den vorausfahrenden LKW. Der Mercedes geriet unter die Sattelzugmaschine und beschädigte den Asphalt. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Der Mercedes und er VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden.

Neudenau: Bahn kollidiert mit LKW - 350.000 Euro Sachschaden

Keine Verletzten aber ein Sachschaden von 350.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagvormittag in Neudenau-Herbolzheim. Ein 32-jähriger LKW-Fahrer befand sich gegen 10.10 Uhr beim Rangieren auf dem beschrankten Bahnübergang in der Neudenauer Straße, als die Ampelanlage einen Zug ankündigte. Der LKW-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht vor dem Absenken der Schranken aus dem Bereich des Bahnübergangs fahren, weshalb diese sich auf die Ladefläche senkten. Wohl aus Furcht die Schranke abzureißen, ließ der Fahrer seinen LKW stehen. Die herannahende Bahn, konnte einen Zusammenstoß mit dem Laster trotz einer Vollbremsung nicht mehr verhindern. Bei der Kollision wurde keiner der rund 115 Fahrgäste verletzt. Auch der Lkw-Fahrer blieb unverletzt Die Bahnstrecke musste bis 14.30 Uhr gesperrt werden.

Ellhofen: Frau mit hellem Kleinwagen verursacht Unfall - Zeugen gesucht!

Einen Schaden von rund 1.000 Euro hinterließ eine unbekannte Pkw-Lenkerin am Mittwoch in Ellhofen und flüchtete. Die Frau befuhr mit einem hellen Kleinwagen die Kirchstraße in Richtung Häldenstraße. Kurz vor der dortigen Kreuzung fuhr sie an einem geparkten Seat Exeo vorbei und blieb mit der hinteren rechten Fahrzeugseite an dessen linker Stoßstange hängen. Dabei fielen Teile des Kleinwagens ab und landeten auf der Straße. Die Fahrerin, eine etwa 1,65 Meter große Frau mit grauen Jahren im Alter von rund 60 Jahren steig aus und sammelte die verlorenen Teile ihres Pkws ein. Anschließend fuhr sie weg, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Das Polizeirevier Weinsberg sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Frau oder dem Unfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Weinsberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Sonntag, den 12. Juni, und Montag, den 13. Juni, beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Mercedes in Weinsberg. Vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren beschädigte der oder die Unbekannte die in der Danziger Straße geparkte graue B-Klasse. Anstatt den Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu melden oder die Polizei zu rufen, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, oder den Unfall gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Heilbronn: LKW-Fahrerin beleidigt - Zeugen gesucht

Weil ihr Laster im Weg stand, wurde eine 32-Jährige am Dienstagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr in Heilbronn von zwei Personen beleidigt. Die beiden Männer im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren und einer Größe von 1,70 bis 1,75 m,trugen einen Bart und hielten mit ihrem schwarzen Mercedes hinter dem Mülllaster in der MönchseestraßeSie stiegen aus, beleidigten und beschimpften die 32-Jährige, bis dieser ein Kollege zur Hilfe kam. Daraufhin wendeten die Männer den Mercedes und fuhren davon. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, oder Hinweise zu den beiden Männern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

