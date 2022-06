Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.06.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Scheiben eingetreten - Wer war's?

An einem Jugendhaus im Lipfersberger Weg in Künzelsau beschädigte eine unbekannte Person eine Terrassentür. Zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 13.30 Uhr, trat die oder der Unbekannte zwei Scheiben einer Terrassentür ein. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro. Hinweise zur Tat, dem Täter oder der Täterin werden vom Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

Bretzfeld-Schwabbach: Einbruch in Gaststätte

In der Zeit von Montag bis Mittwoch, 10 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Gaststätte in der Hofgartenstraße in Bretzfeld-Schwabbach. Sie kamen über die Terrasse, drückten die Türe auf und entwendeten eine Elektrokochplatte. Zeugen, die die Tat beobachten konnten und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bretzfeld, Telefonnummer 07946 940010, zu melden.

Bretzfeld-Bitzfeld: Mountainbike gestohlen - Zeugenaufruf

An der S-Bahnhaltestelle in Bitzfeld wurde am Dienstag, zwischen 7 und 17 Uhr ein dunkelgraues Mountainbike der Marke Bulls entwendet. Das mit orangenen Elementen verzierte Fahrrad war mit einem Schloss gesichert, als eine unbekannte Person es gestohlen hatte. Hinweise zur Tat werden vom Polizeiposten Bretzfeld, Telefonnummer 07946 940010, entgegengenommen.

Bretzfeld: Beschädigungen an Mehrzweckhalle - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter verursachten zwischen Mittwoch, dem 1 Juni, und Dienstag, dem 21. Juni, einen Schaden von rund 15.000 Euro an einer Mehrzweckhalle in der Straße "Hammelwiesen" in Bretzfeld. Sie stiegen auf das Flachdach, zerkratzten drei Fensterscheiben und rissen Blitzableiter-Leitungen heraus. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bretzfeld unter der Telefonnummer 07946 940010 zu melden.

