POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.06.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

A6/ Neuenstein: 305 Autofahrer zu schnell

Bei Geschwindigkeitskontrollen am Dienstag auf der Autobahn 6 stellte die Autobahnpolizei Weinsberg insgesamt 305 Fahrzeuglenker fest, die wohl zu schnell unterwegs waren. Zwischen 6.45 Uhr und 13.30 Uhr überwachten die Polizisten, ob das Tempolimit von 120 km/h auf dem Streckenabschnitt zwischen Neuenstein und Kupferzell eingehalten wurde. Trauriger "Spitzenreiter" war ein Fahrzeug, das mit 224 km/h gemessen wurde. Insgesamt müssen fünf Personen mit einem Fahrverbot rechnen.

Öhringen: Autodiebe entwenden Fahrzeug

Einen Alfa Romeo haben Unbekannte am Sonntagmorgen in Öhringen entwendet. Vom Hof eines Autohauses im Schleifbachweg entwendeten die Täter, darunter mindestens zwei Männer, gegen 6 Uhr das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise. Der Schaden beläuft sich auf knapp 40.000 Euro. Die Kriminalpolizei Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder etwas Verdächtiges gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07940 9400, zu melden.

Mulfingen: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen - Mann leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 61-Jähriger als er sich am Dienstagmittag bei Mulfingen mit seinem Auto überschlug. Der Mann war mit seinem Fiat Doblo gegen 12 Uhr auf der Landesstraße 1020 in Richtung Dörzbach unterwegs, als er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Fiat kollidierte mit der Leitplanke und kippte über diese. Im abschüssigen Gelände hinter der Leitplanke überschlug sich das Fahrzeug. Der 61-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Forchtenberg: Zwei Leichtverletzte und 10.000 Euro Sachschaden bei Unfall

An der Einmündung der Landesstraße 1050 in die Landesstraße 1045 bei Forchtenberg kollidierten am Dienstagmorgen ein VW eines 20-Jährigen und ein Mercedes einer 37-Jährigen. Die Mercedes-Fahrerin war gegen 7.30 Uhr von Forchtenberg kommend auf der Landesstraße 1045 unterwegs. Dabei wurde sie vermutlich von dem Fahrer des VW Golfs übersehen, der von Sindringen kommend in Richtung Forchtenberg abbog. Die Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich zusammen. Beide Fahrer wurden verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bretzfeld: Zeugen nach Brand gesucht

Zeugen, die gesehen haben, wie es zu einem Brand am Dienstagmorgen bei Bretzfeld kam, sucht der Polizeiposten Bretzfeld. Am Ortsausgang des Teilortes Bitzfeld in Richtung Bretzfeld, brannte eine Fläche von zwei bis drei Quadratmetern. Die in Richtung "Bächle" gelegene Fläche konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07946 940010 zu melden.

Pfedelbach: Ohne Führerschein unterwegs

Ohne den erforderlichen Führerschein war ein 18-Jähriger am Dienstagmorgen bei Pfedelbach auf einem Roller unterwegs. Das Kleinkraftrad hatte kein Versicherungskennzeichen angebracht, weshalb der Fahrer gegen 7 Uhr von einer Streife zwischen Pfedelbach und Heuberg angehalten wurde. In der Kontrolle stellten die Beamten nicht nur fest, dass der 18-Jährige keinen Führerschein besaß, sondern auch dass der Roller in keinem verkehrssicheren Zustand war. Das fehlende Kennzeichen hatte der 18-Jährige wohl verloren. Der Roller blieb bei der Polizei. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

