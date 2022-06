POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.06.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Hardheim: Dieb geschnappt - Wem gehört das Diebesgut?

Ein Dieb war am frühen Dienstagmorgen in Hardheim unterwegs und entwendete diverse Gegenstände aus Fahrzeugen. Eine Anwohnerin meldete gegen 5 Uhr, dass sich eine männliche Person in der Immanuel-Kant-Straße an verschiedenen Pkws zu schaffen machte. Durch Zeugenhinweise konnte der Mann festgenommen und bei ihm mehrere Gegenstände sichergestellt werden. Hierbei handelte es sich um mehrere Paar gebrauchte Schuhe, einen Wasserkocher, Zigaretten-Etuis aus Metall, einen Strohhut, eine Heißklebe-Pistole und eine orangefarbene Kinderdecke. Personen, denen die beschriebenen Gegenstände gehören oder weitere Zeugen des Diebstahls, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06283 50540 beim Polizeiposten Hardheim zu melden.

Hardheim: Mit Schutzplanke kollidiert

Der Fahrer eines BMWs wurde bei einem Unfall am Dienstagnachmittag bei Hardheim leicht verletzt. Der Mann fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 521 von Hardheim in Richtung Riedern. Aus unbekannter Ursache verlor er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und wurde nach links abgewiesen. Dort kollidierte der BMW mit der Schutzplanke. Das Fahrzeug schleuderte quer über die Fahrbahn und kam im Grünstreifen zum Stehen. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro und der Pkw wurde abgeschleppt.

Mosbach: Pkw fährt auf Poller

Ein VW Tiguan kam am Mittwoch in Mosbach nach einem Unfall auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Die 30-jährige Fahrerin des Pkw war gegen 9 Uhr auf der Mosbacher Straße in Richtung des Kreisverkehrs Heilbronner / Heidelberger Straße unterwegs. Sie kam vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen massiven Poller. Hierdurch wurde der VW ausgehebelt und fiel um. Die Frau wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro und das Auto musste abgeschleppt werden.

Schefflenz: Frontalzusammenstoß - mehrere Verletzte

Bei einer Kollision zweier Fahrzeuge am Mittwochnachmittag bei Schefflenz wurden mehrere Personen, auch Kinder, verletzt. Die Fahrerin eines Seat Ibiza war gegen 14.45 Uhr auf der Landesstraße 526 von Oberschefflenz in Richtung Mittelschefflenz unterwegs. Hier kam sie in der Verlängerung einer leichten Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der Ibiza kollidierte mit einem entgegenkommenden Seat Tarraco eines 46-Jährigen. Dieser wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Ibizas, darunter drei Kinder, wurden zum Teil schwer verletzt. Zwei Kinder wurden mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 50.000 Euro. Die Seats waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

