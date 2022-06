Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.06.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Ins Schlingern geraten

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Mittwochmorgen in Bad Mergentheim. Ein 27-Jähriger war gegen 5.45 Uhr mit seinem Motorrad auf der Hangstraße in Richtung Wilhelm-Frank-Straße unterwegs. Beim Fahren bemerkte der Mann offenbar zu spät, dass ein vor ihm fahrender PKW nach links abbiegen wollte, wodurch er stark abbremsen musste. Durch das Abbremsen geriet der Zweiradfahrer ins Schlingern und stürzte. Der 27-Jährige wurde bei dem Sturz verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro.

Bad Mergentheim: Fassadenschild und Hauswand beschädigt

Vermutlich ein Unbekannter mit seinem LKW beschädigte zwischen Dienstag, 0 Uhr, und Mittwoch 12.45 Uhr die Fassade eines Hauses in Bad Mergentheim. Der Schadensverursacher war in der Straße "Gänsmarkt" unterwegs und blieb beim Vorbeifahren oder Rangieren mit seinem Fahrzeug an einem Gebäude hängen. Dabei wurden ein Fassadenschild sowie die Hauswand beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt.

Wertheim/Sachsenhausen: Mann joggte nackt

Einen in Sachsenhausen, Gewann Stumpfsgrund beziehungsweise Ödengesäßer Grund, nackt joggender Mann wurde am Mittwochvormittag der Polizei gemeldet. Die Anruferin fühlte sich durch den kleiderlosen Jogger belästigt. Polizeibeamte konnten den Mann wenig später, nun aber bekleidet mit einer Jeans, antreffen. Dieser meinte es wäre für ihn angenehmer nackt zu joggen. Die Polizei bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, die sich durch die ungewöhnliche körperliche Betätigung des Mannes belästigt gefühlt haben, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell