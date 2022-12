Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahndungserfolg - Festnahme eines Tatverdächtigen nach mehrmonatiger Einbruchsserie

Sonneberg (ots)

In den vergangenen Monaten wurden die Sonneberger Bürgerinnen und Bürger durch eine Einbruchsserie stark verunsichert. Ein zunächst unbekannter Täter zielte es insbesondere auf freistehende Einfamilienhäuser ab und entwendete Bargeld sowie weitere Wertgegenstände. Durch umfangreiche Ermittlungsarbeiten gelang es, einen 23-Jährigen als Tatverdächtigen zu identifizieren. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der mit Eigentumsdelikten vorbestrafte Sonneberger schließlich am Dienstagabend festgenommen und ein vom Amtsgericht Sonneberg erlassener Haftbefehl gegen ihn vollstreckt werden. Der Tatverdächtige wurde anschließend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. In dem Zusammenhang bedankt sich die Polizei bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die mit ihren Hinweisen zur Aufklärung der Einbruchsserie und damit zu diesem vorweihnachtlichen Ermittlungserfolg beigetragen haben.

