Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonnen in Flammen

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zu Montag, gegen 00.30 Uhr, brannten in der Altenburgstraße zwei gelbe Wertstofftonnen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr löschten die vor Ort eingesetzten Polizisten die Flammen und verhinderten so ein Übergreifen auf eine Hecke. Eine Straftat wird ausgeschlossen.

