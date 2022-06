Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nach Streit und Flucht gefasst

Sömmerda (ots)

In Sömmerda hat ein 24-Jähriger am Sonntag bei einer Veranstaltung den Streit mit einem Security Mitarbeiter gesucht. Als der junge Mann handgreiflich wurde, eilte ein zweiter Security Mitarbeiter seinem 20-jährigen leicht verletzten Kollegen zu Hilfe. Der Täter und sein 23-jähriger Begleiter sollen den Security Mitarbeiter auch bedroht haben. Als die Polizei eintraf, ergriff der 24-jährige Mann mit einem E-Scooter die Flucht und fuhr dabei fast einen Polizisten um. Ein Beamter konnte den Täter jedoch an seiner Flucht hindern. Dieser leistete so heftigen Widerstand, dass er gefesselt werden musste. Er stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss und wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Da sich an seinem E-Scooter kein Kennzeichen befand, bekam er neben einer Anzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Einfluss berauschender Mittel noch eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (CD)

