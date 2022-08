Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Audi-Fahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Auf der Westerwieher Straße ereignete sich am Dienstagabend (16.08., 21.50 Uhr) ein Verkehrsunfall eines 44-jährigen Audi-Fahrers, welcher sich hierbei schwer verletzte. Der Rietberger befuhr mit seinem Audi die Westerwieher Straße aus Westerwiehe kommend in Richtung Kaunitz. Zeugen gaben an, dass der Audi-Fahrer zuvor bereits mit hoher Geschwindigkeit einen Pkw überholte. Im Anschluss an eine Rechtskurve verlor der 44-Jährige dann den Erkenntnissen nach die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam einige Hundert Meter vor der Kreuzung Südstraße nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge beschädigte der Audi einen Telefonmasten sowie einen Weidezaun und kam im Straßengraben zum Stehen.

Unfallzeugen verständigten die Polizei- und Rettungskräfte. Zudem hinderten sie den Unfallfahrer daran die Örtlichkeit zu verlassen. Die kurz darauf eingetroffenen Polizeibeamten nahmen starken Alkoholgeruch bei dem Rietberger wahr. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass der Mann auch keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der Rettungsdienst transportierte den 44-Jährigen anschließend in ein Gütersloher Klinikum. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Der Audi des Rietbergers war erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm nach Beendigung der Unfallaufnahme die Bergung und den Abtransport. Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 16 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell