Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim, Oberndorf - Ermittlungen nach Einbruch eingeleitet

Kuppenheim, Oberndorf (ots)

Wegen der Anwesenheit der Bewohnerin eines Hauses im Battertweg, mussten am Dienstagabend zwei Einbrecher von ihrem Vorhaben ablassen. Gegen 19:30 Uhr sollen die zwei Unbekannten ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt haben und so ins Innere eingedrungen sein. Durch die dabei entstandenen Geräusche wurde jedoch die Bewohnerin auf das Treiben der beiden aufmerksam. Als die Langfinger die Frau bemerkten, suchten sie das Weite und flüchteten in Richtung "Im Dorfacker". Eine nach dem Notruf eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung der beiden Tatverdächtigen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 an die Beamten des Polizeireviers Gaggenau.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell