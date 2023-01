Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: verdächtige Personen unterwegs, welche sich als Stromableser ausgaben

Walsdorf / Üdersdorf (ots)

Am 25.01.2023 erreichten die Polizeiinspektion Daun insgesamt zwei Meldungen über angebliche Mitarbeiter von großen Stromerzeugern, welche die Zählerstände ablesen wollten.

Gegen 13:00 Uhr sprach ein Mann, etwa 30-40 Jahre alt, große kräftige Statur und Vollbart an einem Anwesen in der Aarleystraße in Üdersdorf vor. Unter dem Vorwand den Zählerstand ablesen zu müssen, gelangte er ins Haus und ließ sich anschließend die EC-Karte vorlegen. Diese Daten notierte er sich und verließ anschließend das Anwesen.

Gegen 11:30 Uhr bereits war ein Mann, etwa 30-40 Jahre alt, mit Aktenordnern in der Hand an einem Anwesen in der Straße "Auf dem Weiters" in Walsdorf unterwegs gewesen. Auch hier gab dieser vor, Mitarbeiter eines Stromanbieters zu sein und den Zählerstand ablesen zu müssen. Der hier angetroffene Hausinhaber erkannte den Betrugsversuch, weil er erst kurz zuvor seinen Zählerstand elektronisch an das RWE übermittelt hatte.

Eine Rücksprache mit dem größten örtlichen Stromanbieter ergab, dass aktuell keine Außendienstmitarbeiter unterwegs seien, um die Zählerstände abzulesen.

Weitere Hinweise zum hier dargestellten Sachverhalt dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

