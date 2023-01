Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht in Speicher

Speicher (ots)

Am heutigen Donnerstag, 26.01.2023, zwischen 9:00 Uhr und 16:30 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz Nahe eines Drogeriemarktes in der Kapellenstraße in Speicher ein Verkehrsunfall. Ein noch unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit einem auf dem Parkplatz abgestellten dunkel grauen PKW. An diesem entstand ein erheblicher Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bitburg unter der Tel: 06561 9685-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell