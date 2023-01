POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Gerolstein (ots) - Im Zeitraum 20.01.2023 bis 24.01.2023 begaben sich bisher unbekannte Personen zu einem im Bereich der Straßen "Moosweg" und "Am Brönnchen" in Gerolstein abgestellten Radlader. Dieser wurde durch die unbekannten Täter gewaltsam geöffnet und im Inneren wurden am Armaturenbereich Kabel herausgerissen. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich die Täter längere Zeit oder an mehreren Tagen an dem ...

mehr