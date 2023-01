POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Radlader

Bernkastel-Kues (ots) - Am 25.01.2023 kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Auf der Schifferei" in Bernkastel-Kues, bei dem der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle flüchtete. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte der Verantwortliche rückwärts aus einem Grundstück ausgeparkt oder auf der Fahrbahn gewendet ...

mehr