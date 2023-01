POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Wittlich (ots) - Am 25.01.2023, gegen 07:35 Uhr, kam es auf der L40 zwischen Eisenach und Welschbillig zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem PKW die L40 in Fahrtrichtung Welschbillig/Helenenberg und bog nach der Ortslage Eisenach nach rechts in einen Wirtschaftsweg ab. Beim Abbiegevorgang kollidierte der bisher unbekannte ...

mehr