POL-PDWIL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht zwischen Irrel und Welschbillig (L40)

Gerolstein (ots) - Am 24.01.2023 zwischen 07:30 Uhr und 11:30 Uhr führten die spezialisierten Kräfte der zentralen Verkehrsdienste eine Geschwindigkeitsmessung in der Radarstraße in Gerolstein durch. Hier wurden insgesamt 960 Fahrzeuge gemessen. Bei 75 müssen Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eingeleitet werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: ...

