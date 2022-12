POL-PDMT: Presseerstmeldung: Starke Rauchentwicklung im ALDI-Markt in Nassau

Miehlen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 19.12.2022 gegen 01:30 Uhr eine Jagdhütte, welche sich zwischen Miehlen und Hainau befindet, in Brand. Das Holzgebäude wurde hierdurch vollständig zerstört. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06771-93270 an die Polizeiinspektion St. Goarshausen erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle Telefon: 02602-9226-0 ...

