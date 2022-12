Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Autofahrer erleidet Krampfanfall und verursacht Verkehrsunfall

Torgelow (ots)

Ein älterer Mann hatte gestern Mittag (21.12.2022, 11:40 Uhr) in Torgelow vermutlich einen Krampfanfall erlitten und daraufhin einen Verkehrsunfall verursacht. Der 77-jährige Deutsche fuhr mit seinem Mazda auf der Straße Am Ueckerbogen aus Richtung Friedrichstraße/Pasewalker Straße, kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr zwischen einem Pflanzkübel sowie einem Verkehrszeichenträger durch und stieß anschließend frontal gegen zwei parkende Autos. Rettungskräfte brachten den Mann daraufhin in ein Krankenhaus. Der Mazda sowie eines der beiden Fahrzeuge, ein Mercedes-Benz, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

