POL-ANK: Schwerer Verkehrsunfall bei Anklam

Strasburg (ots) - Gestern Abend (15. Dezember 2022, gegen 23:10 Uhr) wurde in Strasburg erneut ein Brand von drei Mülltonnen gemeldet. Unbekannte Täter setzten die drei Mülltonnen auf einem Müllplatz in der Fritz-Reuter-Straße in Brand und verursachten damit einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Bereits in der Vergangenheit kam es in Strasburg immer wieder zu Bränden insbesondere von Müllcontainern. Die ...

