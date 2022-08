POL-WE: Bundesstraße zwischen Ilbenstadt und Kaichen: Freilaufende Tiere eingefangen (Folgemeldung)

Friedberg (ots) - +++ In bereits zu Genüge bekannter Manier meldeten sich Betrüger am Mittwochvormittag bei einer älteren Dame in Florstadt und gaben sich als Kriminalbeamte aus. Die Betrüger sagten ihr übliches Sprüchlein auf ("In der Nachbarschaft sei kurze Zeit zuvor eine Einbrecherbande festgenommen ...

mehr