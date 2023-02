Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Brand in Seniorenwohnheim

Gengenbach (ots)

Wegen eines Brandes in einem Seniorenwohnheim in der Straße "Auf dem Abtsberg", sind derzeit Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Gegen 13:45 Uhr wurde den Leitstellen der Polizei und der Feuerwehr das Feuer gemeldet. Mit Beginn der Löscharbeiten konnten durch die Wehrleute auch alle rund 80 Bewohner des Gebäudes in Sicherheit gebracht werden. Derzeit dauern die Löschmaßnahmen an. Die Ermittlungen zur Brandursache sind ebenfalls noch im Gange.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell