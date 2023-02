Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Bühl - Warnmeldung

Baden-Baden, Bühl (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es an zwei Geldautomaten bei zwei Banken in den Innenstadtgebieten von Baden-Baden und Bühl zum Anbringen von sogenannten Skimming-Geräten. Hierbei werden auf den Kartenleser Aufsatzgeräte angebracht, um so die Kartendaten auszulesen. Die Polizei bittet daher um erhöhte Achtsamkeit beim Geldabheben und falls mögliche Veränderungen festgestellt werden um Mitteilung.

/ag

