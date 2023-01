POL-H: Zeugenaufruf: Fahrkartenautomat in Hannover- Döhren gesprengt

Hannover (ots) - Eine 81 Jahre alte Frau ist am Donnerstag, 19.01.2023, in einem hannoverschen Krankenhaus ihren schweren Unfallverletzungen erlegen. Die Fußgängerin war am Mittwoch, 18.01.2023, beim Überqueren einer Straße in Empelde aus bislang ungeklärter Ursache von einem Transporter erfasst worden (wir ...

