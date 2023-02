POL-OG: Bühlertal, B500 - Aktuelle Sperrung -Nachtragsmeldung

Offenburg (ots) - Vermutlich aus Unachtsamkeit sind am Mittwoch gegen 16:30 Uhr zwei Fahrradfahrer in der Schutterwälder Straße zusammengestoßen. Ein 52-Jähriger bog nach dem Überqueren eines Kreisverkehrs nach rechts auf den Radweg ein und übersah dabei mutmaßlich die entgegenkommende 61-jährige Radfahrerin. Beide Radfahrer kamen in Folge des Zusammenstoßes zu Fall. Die Radfahrerin wurde durch den Sturz leicht ...

