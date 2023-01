Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Einbruch gesucht

Meppen (ots)

In der Zeit zwischen dem 10. Januar, 14:30 Uhr, und heute, 1 Uhr, ist es in Meppen zu einem Einbruch gekommen. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses an der "Haselünner Straße" und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum. Anschließend entwendeten sie zwei hochwertige Pedelecs. Der Versuch, in einen weiteren danebenliegenden Lagerraum einzudringen, scheiterte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell