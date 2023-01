Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu einem Vorfall machen können, der sich am 5. Januar in Lingen in der Alten Josefstraße ereignet hat. Eine 25-jährige Frau war zu Fuß in der Alten Josefstraße unterwegs, als ein bislang unbekannter Radfahrer an ihr vorbeifuhr und sie mit dem Fuß gegen den Oberschenkel trat. Der Radfahrer folgte der Dame und beleidigte und bespuckte sie. Erst als das Opfer mit der Hinzuziehung der Polizei drohte, fuhr der Täter in unbekannte Richtung auf einem schwarzen Fahrrad davon. Er wird als 13 bis 15 Jahre alt, 1,70 m groß und schlank beschrieben und trug eine schwarze Mütze und war insgesamt schwarz gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

