Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Am Dienstag gegen 13:30 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen Ford befuhr die Bahnhofstraße aus Richtung Denekamperstraße kommend. Als er an der dortigen Kreuzung beabsichtigte, links auf den Frensdorfer Ring abzubiegen und dafür sein Fahrzeug abbremste, fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem blauen Roller auf den Ford auf. Anschließend setzte der Rollerfahrer seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

