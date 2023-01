POL-EL: Wietmarschen - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Am Montag kam es gegen 17.15 Uhr in Meppen in der Straße Esterfelder Stiege zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 83-jährige Frau lebensgefährlich verletzt (wir berichteten). Die Frau verstarb am Dienstag im Krankenhaus in Meppen an den Folgen ihrer Verletzungen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: ...

