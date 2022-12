LPI-J: Ladendieb gefasst

Weimar (ots) - In dem Laden eines Mobilfunkanbieters in der Weimarer Altstadt beging ein unbekannter Mann am Donnerstagmittag einen dreisten Diebstahl. Während sich der dortige Mitarbeiter in einem Kundengespräch befand, nahm der Unbekannte dessen privates Handy vom Tresen und entfernte sich danach mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Das Smartphone hatte einen Wert von 900 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

