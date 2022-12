LPI-J: Spiegel angefahren

Jena (ots) - Zehn Weihnachtsbäume entwendeten Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einem Verkaufsstand auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Eisenberg. Vermutlich kletterten die Langfinger über den Zaun und gelangten so an die Nordmanntannen. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich telefonisch unter der 036428-640 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

mehr