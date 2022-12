LPI-J: Nordmanntannen geklaut

Saale-Holzland (ots) - Etwa 50.000,- Euro Sachschaden entstanden Mittwochnachmittag bei einem Brand in der Hauptstraße in Tröbnitz. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr waren zunächst von einem Feuer im Dachstuhl eines Wohnhauses ausgegangen. Ermittlungen vor Ort ergaben allerdings, dass Holz in einem Verschlag im Innenhof in Brand geriet. Da der Stapel an die Hauswand lehnte, griffen die Flammen auf ...

