LPI-J: Feuerholz setzt Haus in Brand

Jena (ots) - Eine 15-Jährige verletzte sich am Mittwoch bei einem Unfall in Jena leicht. Das Mädchen war gegen 16:50 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg am Stadion in Fahrtrichtung Stadtrodaer Straße unterwegs. Ein Mopedfahrer, der selbige Straße in gleiche Richtung befuhr, wollte nach rechts in die Stadtrodaer Straße einbiegen. Dabei übersah er die Radfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Das Mädchen fiel in ...

