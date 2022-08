Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Frau wegen des gewerbsmäßigen Diebstahls von Bundespolizei überführt und zu einer Haftstrafe verurteilt

Die Bundespolizei hat am Dienstmorgen eine Diebin am Hauptbahnhof Aachen festgenommen, die bereits am Mittwoch wegen ihrer Tat zu einer 4-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde.

Eine 41-jährige Marokkanerin hat am Dienstagmorgen in einer Filiale einer großen Drogeriekette mehrere Parfumflaschen entwendet. Dabei wurde sie von einem Mitarbeiter beobachtet und wiedererkannt. Dieser hatte einen Tag zuvor leere Parfumflaschenverpackungen in den Regalen der Filiale aufgefunden und eine Videosichtung vorgenommen. Dabei erkannte er einen Tag später die vermeintliche Diebin wieder und meldete es sofort der Bundespolizei. Diese konnte die Frau vor Ort festnehmen und fand Parfumflaschen ohne Verpackung in ihrer mitgeführten Tüte. Im Anschluss der Festnahme verbrachten die Beamten sie zur Wache. Die von dem Diebstahl gefertigten Videoaufnahmen wurden als Beweismittel gesichert und von den Ermittlern der Bundespolizei ausgewertet. Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft Aachen lieferte man die wegen ähnlich gelagerten Fällen bereits polizeibekannte Frau in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen ein, um sie am Mittwoch dem Haftrichter im Rahmen des beschleunigten Verfahrens vorführen zu können. Am Mittwoch sah es der Haftrichter als erwiesen an, dass die Frau die Diebstähle begangen hatte. Zu erdrückend waren die vorgelegten Beweise. Er erließ gegen die 41-Jährige eine 4-monatige Freiheitstrafe ohne Bewährung. Im Anschluss der Verhandlung lieferte man sie in eine Justizvollzugsanstalt ein.

