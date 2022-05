POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit leichtverletzten 47-jährigen Autofahrerin; Mountainbiker flüchtet von der Unfallstelle

Heidelberg-Neuenheim (ots) - Am Dienstagmittag überzeugten zwei bisher unbekannte männliche Täter eine 19-jährige Handschuhsheimerin in zwei Telefongesprächen davon, dass ihre Identität im Zusammenhang mit Straftaten missbräuchlich genutzt worden sei. Um eine Strafe abzuwenden, sollte die 19-Jährige insgesamt 1200.- Euro in Form von "google pay-Karten" zahlen. ...

mehr