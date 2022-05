Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim, Wiesloch: Körperverletzung, 20-Jährige wird in der S-Bahn belästigt und leicht verletzt, Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Kirchheim, Wiesloch (ots)

Am gestrigen Dienstag, gegen 14:30 Uhr fuhr eine 20-jährige junge Frau von ihrer Ausbildungsstätte in Wiesloch mit der S-Bahn in Richtung Heidelberg.

Nachdem sie eingestiegen war, setzte sich ein bislang unbekannter Mann ihr gegenüber. Während der Fahrt versuchte der Mann immer wieder Blickkontakt zu der jungen Frau aufzunehmen. Nachdem sie darauf nicht reagiert hatte, warf er sein eigenes Mobiltelefon nach ihr. Er traf sie im Bereich ihres Nackens. Das Opfer erschrak zwar dadurch, wurde aber nicht verletzt.

Die junge Frau verließ daraufhin ihren Sitzplatz und ging in Richtung Tür. Der Unbekannte folgte ihr und stellte sich direkt hinter sie.

Nachdem die S-Bahn die Haltestelle Heidelberg-Kirchheim/ Rohrbach erreicht hatte, stieg die Frau aus. Während sie noch zum Ausstieg im Bereich der Tür stand, trat der Täter aus der Bahn heraus in Richtung des Opfers. Er traf die Frau mit seinem Fuß am Arm und verletzte sie dadurch leicht.

Der Täter verblieb in der S-Bahn und fuhr anschließend weiter.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

circa 166 cm groß, schlanke Statur, rötliche, eventuell braun, blonde Haar. Der Mann war bekleidet mit einem T-Shirt mit Blumenmuster und einer kurzen Hose. Eine Mundnasenbedeckung hat er nicht getragen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Anzeigenaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd und ist unter der Telefonnummer 06221.3418-0 erreichbar. Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell