Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Pfaffenweiler) Einbruch in Vereinsheim (30.10.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Straße "Gierhalde" in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Unbekannte hebelten eine Tür eines Tennisvereinsheims auf und gelangten so in das Innere. Dort klauten sie einen geringen Geldbetrag aus einer Blechkassette. Personen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können oder denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, die Polizei in Villingen, Telefon 07721 601-0, zu verständigen.

