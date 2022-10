Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Marbach) Einbruch in Kleingartenanlage (30.10.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Kleingartenanlage in der Schorenstraße aufgesucht. Die Unbekannten brachen an mehreren Gartenschuppen die Vorhängeschlösser auf und durchwühlten die Schuppen. Dabei fiel den Dieben Werkzeug in die Hände, dass sie mitnahmen. Personen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können werden gebeten, die Polizei in Villingen, Telefon 07721 601-0, zu verständigen.

