Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Breklum - Jungen bewerfen Zug mit Mirabellen

Breklum (ots)

Gestern Abend gegen 20.00 Uhr wurde eine Bundespolizeistreife zu einem Einsatz auf der Bahnstrecke Westerland- Hamburg entsandt. Zwei Lokführer hatten im Bereich Breklum überfahrene Steine gemeldet.

Die Beamten konnten am Einsatzort auch zwei 13-jährige Jungen und Steinmehlspuren auf der Schiene feststellen.

Die Jungen gaben an, keine Steine auf die Gleise gelegt zu haben. In ihren Taschen fanden die Bundespolizisten jedoch reichlich Mirabellen. Die Jugendlichen gaben an, mit diesen unreifen Mirabellen auf einen Zug geworfen zu haben.

Die Polizisten belehrten die 13-Jährigen über den lebensgefährlichen Aufenthalt im Gleisbereich. Die Eltern wurden benachrichtigt.

