Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrunkener Autofahrer (30.10.2022)

Rottweil (ots)

Einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer hat ein Zeuge der Polizei am Sonntagabend gegen 20 Uhr gemeldet. Demnach war ein Opel Astra Fahrer auf der Bundesstraße 27, Höhe "Berner Feld", in Schlangenlinien fahrend in Richtung Bundesstraße 462 unterwegs. Die Polizei konnte kurz darauf einen 72-Jährigen mit dem Opel Astra in Zimmern kontrollieren und es bestätigte sich der Verdacht des Zeugen. Der Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss und hatte, wie ein Alkoholtest ergab, einen Wert von knapp 2,8 Promille im Blut. Die Polizisten führten den Mann einem Arzt vor, der ihm eine Blutprobe entnahm. Der Autofahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen, seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

