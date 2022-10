Epfendorf (ots) - Keine Angelscheine hatten Angler, die am Sonntag gegen 15.30 Uhr am Neckarufer unterwegs waren. Ein Zeuge beobachtete drei Männer, die mit einem Auto mit Kennzeichen eines auswärtigen Landkreises unterwegs waren und dann mit Angelruten an das Neckarufer gingen. Die Polizei traf zwei Männer an die sofort zugaben, weder einen Angelschein noch einen ...

mehr