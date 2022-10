Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Gas- und Bremspedal verwechselt (30.10.2022)

Rottweil (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf der Stadionstraße. Eine 80-jährige Mercedes Fahrerin wollte mit einer A-Klasse vor einer Bäckerei einparken. Dabei verwechselte sie Brems- und Gaspedal und anstatt in einer Parklücke zum Stehen zu kommen, schoss der Wagen plötzlich nach vorne und prallte gegen zwei größere Natursteine mit Sitzbank. Diese riss er aus ihrer Verankerung. An Auto und Sitzbank entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell