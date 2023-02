POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl aus Gartenhütte

Weeze (ots) - Am Donnerstag (09. Februar 2023) kam es zwischen 11:30 Uhr und 11:40 Uhr in Weeze an der Wasserstraße zu einem versuchten Diebstahl. Der Halter eines blauen KIA Carens hatte sein Fahrzeug an der genannten Adresse in Fahrtrichtung Gocherstraße abgestellt gehabt und wurde durch die Sirene der Alarmanlage des Autos, aufmerksam. Ein oder mehrere Täter hatten das Dreicksfenster des Autos eingeschlagen, aus dem ...

mehr