POL-BOR: Nordvelen - Nach Unfall mit Fußgänger geflüchtet

Reken (ots) - Tatort: Groß Reken, Kerkenberg; Tatzeit: 07.12.2022, 17.15 Uhr; Einbrecher sind am Mittwochabend in ein Wohnhaus in Groß Reken eingedrungen. Um in das Haus an der Straße Kerkenberg zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter unter anderem einen Tresor mit Bargeld und Goldmünzen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: ...

