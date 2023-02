Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Zwei Festnahmen am Wochenende

Dresden (ots)

Am Samstagmorgen (04.02.2023) gegen 03:00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen Mann im Dresdner Hauptbahnhof. Der 27-Jährige wurde mit Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Cottbus, wegen Diebstahls gesucht. Die Ersatzfreiheitsstrafe betrug 600 Euro. Weiterhin bestand ein Haftbefehl des Amtsgerichts Dippoldiswalde, wegen des besonderen schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen. Der Hauptverhandlung blieb der tschechische Staatsbürger fern. Der Mann wurde durch die Bundespolizei Dresden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Sonntagabend gegen 20:15 Uhr kontrollierten Bundespolizisten eine Personengruppe im Hauptbahnhof Dresden. Gegen einen 30-jährigen Polen lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Diebstahls vor. Die Geldstrafe in Höhe von 1.950 Euro konnte der Mann nicht bezahlen und verbüßt nun die Ersatzfreiheitsstrafe von 39 Tagen in der Justizvollzugsanstalt in Dresden.

