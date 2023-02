Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Wichtige Informationen vor dem Spiel: SG Dynamo Dresden gegen den Halleschen FC

Dresden (ots)

Am kommenden Samstag, den 4. Februar 2023, rollt ab 14:00 Uhr wieder der Ball im Rudolf-Harbig-Stadion. Die Bundespolizei Dresden wird zu diesem Anlass mit verstärkten Einsatzkräften an den Bahnhöfen und Haltepunkten, sowie auf den Schwerpunktzugverbindungen präsent sein und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Die Bundespolizei erwartet bereits am Vormittag auf der Zugverbindung von Halle nach Dresden ein deutlich erhöhtes Reiseaufkommen. Dies gilt an diesem Tag insbesondere für die Regelzugverbindungen des RE 50 auf der Strecke von Leipzig nach Dresden, auf der die Kapazitäten der Züge aufgestockt werden. Auch im Zuge der Rückreisephase geht die Bundespolizei von einem erhöhten Reiseaufkommen in den Zugverbindungen von Dresden nach Leipzig aus.Insbesondere bei der Bahnverbindung von Dresden nach Leipzig, um 17:06 Uhr, kann es zu Kapazitätsproblemen kommen. Damit schon die Anreise zum Spiel gut verläuft, sollten einige Regeln und Hinweise beachten werden:

Folgen Sie den Hinweisen, die Ihnen die An-und Abreise erleichtern sollen, wie zum Beispiel Anzeigetafeln, Durchsagen oder den Fanbriefen von Polizei und Verein.

Beachten Sie polizeiliche Absperrmaßnahmen, denn sie werden getroffen, wenn rivalisierende Fangruppen getrennt werden müssen,und dienen der Sicherheit aller Reisenden.

Seien Sie sensibel in Bezug auf mögliche Gefahren - behalten Sie Ihre Umgebung stets im Auge!

Auch Verständnis für andere erleichtert das sichere Reisen. So können Sie manche kritische Situation von vornherein vermeiden.

Bleiben Sie auch in angespannten Situationen möglichst ruhig. Lassen Sie sich nicht provozieren und distanzieren Sie sich von Gewalttätern bzw. gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Die Bundespolizei wünscht allen Fans ein gutes und faires Spiel mit einer sicheren An- und Abreise.

