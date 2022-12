Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Mit Haftbefehl und Schlagring im Zug unterwegs

Dresden (ots)

Am Donnerstagmorgen (22.12.2022) gegen 08:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Eurocity, aus Prag kommend, in Fahrtrichtung Dresden einen Passagier. Eine Überprüfung des 50-Jährigen ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen des Erschleichens von Leistungen. Die Geldstrafe in Höhe von 400 Euro konnte der Tscheche nicht begleichen. Weiterhin besaß der Mann keinen gültigen Fahrschein und in der Jackentasche befand sich ein Schlagring. Zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen wurde der Mann durch Bundespolizisten in eine nahe gelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Bundespolizei Dresden leitete Ermittlungen wegen des Erschleichens von Leistungen und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

